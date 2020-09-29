Армения намерена обратиться в ОДКБ при ухудшении конфликта в Карабахе

На фоне обострения ситуации в регионе Госдума приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором российские парламентарии призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

«Это достаточно серьезная провокация. Кремлю нужно очень правильно реагировать, лучше всего неофициальными контактами, чтобы объяснить Эрдогану, что можно лишь говорить, но не делать», - сказал политолог.

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

