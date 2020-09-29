Армения намерена обратиться в ОДКБ при ухудшении конфликта в Карабахе
Армения готова обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится, заявил представитель страны Виктор Биягов.
По его словам, расширение географии конфликта может угрожать безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении.
Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обострение в Нагорном Карабахе - тема для глубокого анализа и обсуждения в рамках ОДКБ. Он добавил, что президент России Владимир Путин не обсуждал на встрече с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему помощи Армении.
На фоне обострения ситуации в регионе Госдума приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором российские парламентарии призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.
Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
«Это достаточно серьезная провокация. Кремлю нужно очень правильно реагировать, лучше всего неофициальными контактами, чтобы объяснить Эрдогану, что можно лишь говорить, но не делать», - сказал политолог.
Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- Глава МИД ФРГ заявил о нарушении запрета на химоружие в ситуации с Навальным
- МО Армении: Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС республики
- Минск ввёл ответные санкции против стран Балтии
- Шумахер дебютирует в «Формуле-1» на этапе в Германии
- Победившую на выборах уборщицу пригласят в Партию пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru