Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции

Он сослался на закон 1963 года, запрещающий возвращение музейных экспонатов в страну их происхождения. Осборн пообещал выяснить, что можно сделать в этой связи.

«Взамен Греция одолжит нам часть своих сокровищ», - поставил условие директор Британского музея.

Он подчеркнул, что для заключения соглашения о возврате ценностей должно пройти некоторое время. Осборн предложил пока временно обмениваться выставками экспонатов.

Ранее появилась информация, что Великобритания может вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

