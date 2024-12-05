Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции

Лондону для заключения соглашения с Афинами по скульптурам Парфенона еще нужно время, заявил директор Британского музея Джордж Осборн, сообщает греческая газета «Эфимерида тон синдактон».

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Он сослался на закон 1963 года, запрещающий возвращение музейных экспонатов в страну их происхождения. Осборн пообещал выяснить, что можно сделать в этой связи.

«Взамен Греция одолжит нам часть своих сокровищ», - поставил условие директор Британского музея.

Он подчеркнул, что для заключения соглашения о возврате ценностей должно пройти некоторое время. Осборн предложил пока временно обмениваться выставками экспонатов.

Ранее появилась информация, что Великобритания может вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ANDY RAIN / EPA
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