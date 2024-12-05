Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции
Лондону для заключения соглашения с Афинами по скульптурам Парфенона еще нужно время, заявил директор Британского музея Джордж Осборн, сообщает греческая газета «Эфимерида тон синдактон».
Он сослался на закон 1963 года, запрещающий возвращение музейных экспонатов в страну их происхождения. Осборн пообещал выяснить, что можно сделать в этой связи.
«Взамен Греция одолжит нам часть своих сокровищ», - поставил условие директор Британского музея.
Он подчеркнул, что для заключения соглашения о возврате ценностей должно пройти некоторое время. Осборн предложил пока временно обмениваться выставками экспонатов.
Ранее появилась информация, что Великобритания может вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Преподавателю московского вуза пригрозили увольнением за малиновые волосы
- СМИ: Французский «ПСЖ» захотел купить еще одного игрока ФК «Краснодар»
- В СК ответили на обвинения Кадырова
- Книга Тейлор Свифт стала самым успешным изданием года в США
- Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции
- Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов
- Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе
- SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink для прямого подключения к телефонам
- Путин призвал честно сообщать о лимитах по семейной ипотеке
- Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru