Аргентинская провинция выпустит свою квазивалюту на фоне реформ Милея
Губернатор аргентинской провинции Ла-Риоха Рикардо Кинтела анонсировал выпуск региональной квазивалюты, пишет «Российская газета».
Провинция планирует эмиссию новой валюты на сумму 15 миллиардов песо. Ее назовут BOCADE.
В руководстве региона объяснили решение отсутствием поступлений из государственного бюджета. Кинтела заявил, что из-за проблем с финансированием провинция рискует столкнуться с голодом.
Новый президент Аргентины Хавьер Милей пригрозил оставить Ла-Риоха без помощи центра, если инициатива провалится.
Милей вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер стала резкая девальвация курса песо к доллару с 366 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минфин Франции нагрянула полиция с обыском по делу о переходе в «ПСЖ» Неймара
- YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
- Цены на перелеты по России в экономклассе выросли за год на 22%
- Франция опровергла присутствие своих наемников в Харькове
- Peacock покажет расширенные версии эпизодов сериала «Офис»
- СМИ: сцена с Киркоровым исчезла из сериала «Сваты»
- «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года
- Медведев вышел в третий круг Australian Open
- Туберкулез обнаружили у школьника в Санкт-Петербурге
- Аргентинская провинция выпустит свою квазивалюту на фоне реформ Милея
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru