Аргентинская провинция выпустит свою квазивалюту на фоне реформ Милея

Провинция планирует эмиссию новой валюты на сумму 15 миллиардов песо. Ее назовут BOCADE.

В руководстве региона объяснили решение отсутствием поступлений из государственного бюджета. Кинтела заявил, что из-за проблем с финансированием провинция рискует столкнуться с голодом.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пригрозил оставить Ла-Риоха без помощи центра, если инициатива провалится.

Милей вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер стала резкая девальвация курса песо к доллару с 366 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».

