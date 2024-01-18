Аргентинская провинция выпустит свою квазивалюту на фоне реформ Милея

Губернатор аргентинской провинции Ла-Риоха Рикардо Кинтела анонсировал выпуск региональной квазивалюты, пишет «Российская газета».

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Провинция планирует эмиссию новой валюты на сумму 15 миллиардов песо. Ее назовут BOCADE.

В руководстве региона объяснили решение отсутствием поступлений из государственного бюджета. Кинтела заявил, что из-за проблем с финансированием провинция рискует столкнуться с голодом.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пригрозил оставить Ла-Риоха без помощи центра, если инициатива провалится.

Милей вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер стала резкая девальвация курса песо к доллару с 366 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com / Javier Milei
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