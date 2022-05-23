Аргентина заявила о возможном случае заражения оспой обезьян
Министерство здравоохранения Аргентины подозревает заражение оспой обезьян одного из жителей провинции Буэнос-Айрес, сообщает Минздрав.
Он обратился за медицинской помощью с симптомами: пустулами в различных частях тела и высокой температурой.
Больной проходит лечение. Известно, что мужчина побывал в Испании.
Напомним, в 12 странах мира подтверждены 92 факта заражения оспой обезьян, еще 28 случаев проверяются. Эксперты установили способ передачи заболевания в результате тесного физического контакта. Чаще заражаются мужчины после однополой сексуальной связи.
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