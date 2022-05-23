Аргентина заявила о возможном случае заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подозревает заражение оспой обезьян одного из жителей провинции Буэнос-Айрес, сообщает Минздрав.

Иммунолог: оспы обезьян - не стоит опасаться

Он обратился за медицинской помощью с симптомами: пустулами в различных частях тела и высокой температурой.

Больной проходит лечение. Известно, что мужчина побывал в Испании.

Напомним, в 12 странах мира подтверждены 92 факта заражения оспой обезьян, еще 28 случаев проверяются. Эксперты установили способ передачи заболевания в результате тесного физического контакта. Чаще заражаются мужчины после однополой сексуальной связи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияАргентина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры