Аргентина в 2023 году выдала россиянам рекордное количество ВНЖ
В 2023 году граждане РФ установили рекорд по числу ВНЖ в Аргентине, передает РБК.
По информации издания, в январе 2024 года 501 россиянин получил ВНЖ в Аргентине, что превышает показатели всего 2021 года. Резидентами латиноамериканской страны за последние два года стали 5,1 тысячи россиян.
Отмечается, что в январе 2022 года - июне 2023 года в Аргентину въехали 34,7 тысячи россиян. По данным Национального управления миграции Аргентины (DNM), 74% въехавших в Аргентину граждан РФ в 2022 году уже покинули страну. Основным способом получить ВНЖ в Аргентине остается «беременный туризм». Также стать резидентами страны могут иностранные пенсионеры, беженцы, студенты.
Ранее в Турции банк Denizbank начал запрашивать у российских клиентов документы, подтверждающие вид на жительство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщины в разы реже мужчин готовы требовать повышения зарплаты
- В прокат выйдет анимационная лента студии «Союзмультфильм» «Формула воды»
- На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение нефти
- Конкурентная среда: В России спорят об аналогах YouTube
- Во Франции мужчина нашел скелет динозавра во время прогулки с собакой
- Аргентина в 2023 году выдала россиянам рекордное количество ВНЖ
- Metallica представит вторую часть переиздания своих альбомов на виниле
- «Политика»: Германия собирается пойти на эскалацию украинского конфликта
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
- Собянин рассказал о планах развития сети перехватывающих парковок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru