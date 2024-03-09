Аргентина в 2023 году выдала россиянам рекордное количество ВНЖ

По информации издания, в январе 2024 года 501 россиянин получил ВНЖ в Аргентине, что превышает показатели всего 2021 года. Резидентами латиноамериканской страны за последние два года стали 5,1 тысячи россиян.

Отмечается, что в январе 2022 года - июне 2023 года в Аргентину въехали 34,7 тысячи россиян. По данным Национального управления миграции Аргентины (DNM), 74% въехавших в Аргентину граждан РФ в 2022 году уже покинули страну. Основным способом получить ВНЖ в Аргентине остается «беременный туризм». Также стать резидентами страны могут иностранные пенсионеры, беженцы, студенты.

Ранее в Турции банк Denizbank начал запрашивать у российских клиентов документы, подтверждающие вид на жительство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

