Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера

Аргентина намерена стать глобальным партнером НАТО и принимать участие в международных учениях альянса, заявил журналистам пресс-секретарь президента республики Мануэль Адорни.

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По его словам, партнерство с НАТО позволит Аргентине участвовать в обсуждениях и влиять на принятие стратегических решений в альянсе. Также Адорни заявил о необходимости повысить уровень подготовки и технической оснащенности вооруженных сил страны.

Буэнос-Айрес направил запрос на получение статуса глобального партнера НАТО в четверг, 18 апреля.

В феврале Аргентина официально уведомила Россию об отказе присоединиться к БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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