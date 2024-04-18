Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
Аргентина намерена стать глобальным партнером НАТО и принимать участие в международных учениях альянса, заявил журналистам пресс-секретарь президента республики Мануэль Адорни.
По его словам, партнерство с НАТО позволит Аргентине участвовать в обсуждениях и влиять на принятие стратегических решений в альянсе. Также Адорни заявил о необходимости повысить уровень подготовки и технической оснащенности вооруженных сил страны.
Буэнос-Айрес направил запрос на получение статуса глобального партнера НАТО в четверг, 18 апреля.
В феврале Аргентина официально уведомила Россию об отказе присоединиться к БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».
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