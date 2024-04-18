Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера

По его словам, партнерство с НАТО позволит Аргентине участвовать в обсуждениях и влиять на принятие стратегических решений в альянсе. Также Адорни заявил о необходимости повысить уровень подготовки и технической оснащенности вооруженных сил страны.

Буэнос-Айрес направил запрос на получение статуса глобального партнера НАТО в четверг, 18 апреля.

В феврале Аргентина официально уведомила Россию об отказе присоединиться к БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».

