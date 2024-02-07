Аргентина опередила Венесуэлу в рейтинге стран с самой высокой инфляцией

По итогам прошлого года Аргентина заняла первое место в мире по уровню инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные 193 государств - членов ООН.

В Аргентине началась массовая забастовка против политики президента страны

Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года достигла 211%. В 2022-м показатель составлял 91%.

Венесуэла переместилась с первой на третью позицию. Рост цен в стране замедлился с 234% до 190%. На втором оказался Ливан - 192%. На четвертой и пятой позициях находятся Турция (65%) и Сьерра-Леоне (52%).

В декабре в должность президента Аргентины вступил ультраправый политик Хавьер Милей. Новый глава государства заявил о катастрофической ситуации в экономике. Помимо прочего, он пообещал сделать национальной валютой страны американский доллар и упразднить Центробанк, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Марина Плотникова
ТЕГИ:ИнфляцияВенесуэлаАргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры