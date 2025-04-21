Аргентина объявит недельный траур после смерти папы римского

Скончавшийся понтифик, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился в Аргентине. После избрания в 2013 году он стал первым папой римским из Нового Света, и первым за более чем 1200 лет неевропейцем на Святом престоле.

«Президент страны объявит семидневный траур в связи со смертью Святейшего Отца», - указал Адорни.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, сообщает RT.

