Арестованный премьер Судана призвал граждан выйти на улицы

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал граждан выйти на улицы и «защитить революцию». Об этом сообщает министерство информации страны на своей странице в Facebook.

СМИ: Военные арестовали премьер-министра Судана

Ранее СМИ сообщили, что военные задержали Хамдока, четырех министров и нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана. Министерство культуры и информации подтвердило сообщения о задержании чиновников, их местоположение неизвестно, пишут Известия.

«Хамдок призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», — подчеркнули в Мининформации.

Отмечается, что военные оказывают давление на Хамдока, требуя заявить о поддержке госпереворота, пишет Газета.ру.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:ГоспереворотСудан
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