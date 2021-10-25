Арестованный премьер Судана призвал граждан выйти на улицы

Ранее СМИ сообщили, что военные задержали Хамдока, четырех министров и нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана. Министерство культуры и информации подтвердило сообщения о задержании чиновников, их местоположение неизвестно, пишут Известия.

«Хамдок призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», — подчеркнули в Мининформации.

Отмечается, что военные оказывают давление на Хамдока, требуя заявить о поддержке госпереворота, пишет Газета.ру.



