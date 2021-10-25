Арестованный премьер Судана призвал граждан выйти на улицы
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал граждан выйти на улицы и «защитить революцию». Об этом сообщает министерство информации страны на своей странице в Facebook.
Ранее СМИ сообщили, что военные задержали Хамдока, четырех министров и нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана. Министерство культуры и информации подтвердило сообщения о задержании чиновников, их местоположение неизвестно, пишут Известия.
«Хамдок призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», — подчеркнули в Мининформации.
Отмечается, что военные оказывают давление на Хамдока, требуя заявить о поддержке госпереворота, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+35 660 / сут.
Умерли
231 тыс.+1 072 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+22 784 / сут.
- Арестованный премьер Судана призвал граждан выйти на улицы
- СМИ предупредили о росте цен на новые автомобили до конца года
- Украинский политолог рассказал, почему Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным
- В Мурманской области введут QR-коды для посещения общественных мест
- В России начали тестировать технологию предотвращения нападений в школах
- Инфекционист заявил о бесполезности длительного локдауна в борьбе с COVID-19
- Бывший премьер Молдавии объяснил долги страны за российский газ
- В Гидрометцентре предупредили Центральную Россию о самом холодном дне октября
- СМИ: Военные арестовали премьер-министра Судана
- Гинцбург: 80% якобы вакцинированных и тяжело заболевших COVID-19 купили сертификат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru