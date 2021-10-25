СМИ: Военные арестовали премьер-министра Судана
Группа военных в Судане захватила и поместила под домашний арест премьер-министра страны Абдаллу Хамдука. Об этом сообщает Al Hadath.
По данным издания, в столице Судана Хартуме были также задержаны министры связи, информации, финансов и промышленности, губернатор города, один из представителей Суверенного совета страны. Военные перекрыли мосты и заблокировали все въезды в Хартум, уточняет RT.
Как отмечает телеканал Al Arabiya, на фоне попытки госпереворота в Судане отключили интернет, также предпринимаются попытки ограничить телефонную связь. Несогласные с действиями армии противники силового захвата власти начали выходить на улицы, сообщает Ura.ru.
В сентябре группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира пыталась совершить государственный переворот, однако путч был неудачным. Позже всех участников попытки переворота задержали.
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