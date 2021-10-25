СМИ: Военные арестовали премьер-министра Судана

Группа военных в Судане захватила и поместила под домашний арест премьер-министра страны Абдаллу Хамдука. Об этом сообщает Al Hadath.

По данным издания, в столице Судана Хартуме были также задержаны министры связи, информации, финансов и промышленности, губернатор города, один из представителей Суверенного совета страны. Военные перекрыли мосты и заблокировали все въезды в Хартум, уточняет RT.

Как отмечает телеканал Al Arabiya, на фоне попытки госпереворота в Судане отключили интернет, также предпринимаются попытки ограничить телефонную связь. Несогласные с действиями армии противники силового захвата власти начали выходить на улицы, сообщает Ura.ru.

В сентябре группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира пыталась совершить государственный переворот, однако путч был неудачным. Позже всех участников попытки переворота задержали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:ГоспереворотВоенныеСудан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры