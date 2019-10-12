Арестованные украинцы стали жертвами предвыборной войны в США

Позднее Шокина уволили с должности и обвинили в коррупции. Дело было закрыто. Однако выяснилось, что о таком решении тогдашнего президента Украины Петра Порошенко просил сам Джозеф Байден. Джулиани заинтересовался этим делом и попросил своих помощников найти выходы на украинских правоохранителей, чтобы возобновить расследование.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что арестованные Фруман и Парнас стали одним из инструментов предвыборной войны в США.

«Это естественное развитие событий. Дело в том, что они были советниками у Джулиани. А поскольку сейчас Джулиани объявил войну Демократической партии, Байдену и всему истеблишменту, многие сторонники эти лиц начали искать компромат на самого Байдена и его окружение. И это не так сложно сделать, когда есть украинский след. Насколько я понимаю, деньги шли от украинских чиновников, как пожертвования американским конгрессменам, а это запрещено. Учитывая возможности американских спецслужб, очень быстро нашли этих двоих. Я уверен, что это не конец. На Украине можно найти огромное количество следов коррупции. Так что это только первые две жертвы, стоит ждать и других», - объяснил Лозанский.



Напомним, Парнаса и Фрумана обвиняют в отмывании российских денег через финансирование избирательной кампании Дональда Трампа, а также в помощи расследованию на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа 25 сентября. Президент США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле он якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Байден считается одним из главных конкурентов Трампа на выборах 2020 года.

