Призыв помощника госсекретаря США к России уйти с Ближнего Востока назвали странным

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что России следует уйти с Ближнего Востока. По его словам, Москва играет в регионе «деструктивную роль». «На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока»,— сказал американский чиновник во время видеоконференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.

Но что бы ни говорили Соединенные Штаты, Россия на эти требования не пойдет, заверяет НСН арабист Марианна Беленькая.

«У России свои планы,которые не зависят от мнения от других стран. Но отмечу, что критика РФ в последнее время усилилась, в первую очередь из-за событий в Ливии. Было время, когда Штаты не вмешивались в происходящее в стране, у них даже не было посла в Триполи. Теперь Вашингтон эта тема волнует. В Ливии американцы играют значительную роль. И если в Сирии им не нравится, что делают Россия и Турция и они бы там тоже хотели контролировать ситуацию, но не хватает ресурсов, то в Ливии финансово влияние США очень чувствуется», - отметила эксперт.

Дэвид Шенкер обвинил экс-президента США Барака Обаму в том, что тот «приветствовал приход русских в Сирию», полагая, что это «затянет русских в трясину». «Россия перевернула ход войны, и режим Асада остается там до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был грубый промах Барака Обамы»,— добавил он.

По словам помощника госсекретаря, успехи России в Сирии обусловили ее решение перейти к действиям в Ливии. За почти 10 лет военного конфликта подобные обвинения в участии Москвы слышались неоднократно, Россия информацию отрицает.