Призыв помощника госсекретаря США к России уйти с Ближнего Востока назвали странным
Востоковед в интервью НСН заявила, что претензии США на интересы РФ на Ближнем Востоке неуместны.
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что России следует уйти с Ближнего Востока. По его словам, Москва играет в регионе «деструктивную роль». «На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока»,— сказал американский чиновник во время видеоконференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.
Но что бы ни говорили Соединенные Штаты, Россия на эти требования не пойдет, заверяет НСН арабист Марианна Беленькая.
«У России свои планы,которые не зависят от мнения от других стран. Но отмечу, что критика РФ в последнее время усилилась, в первую очередь из-за событий в Ливии. Было время, когда Штаты не вмешивались в происходящее в стране, у них даже не было посла в Триполи. Теперь Вашингтон эта тема волнует. В Ливии американцы играют значительную роль. И если в Сирии им не нравится, что делают Россия и Турция и они бы там тоже хотели контролировать ситуацию, но не хватает ресурсов, то в Ливии финансово влияние США очень чувствуется», - отметила эксперт.
Дэвид Шенкер обвинил экс-президента США Барака Обаму в том, что тот «приветствовал приход русских в Сирию», полагая, что это «затянет русских в трясину». «Россия перевернула ход войны, и режим Асада остается там до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был грубый промах Барака Обамы»,— добавил он.
По словам помощника госсекретаря, успехи России в Сирии обусловили ее решение перейти к действиям в Ливии. За почти 10 лет военного конфликта подобные обвинения в участии Москвы слышались неоднократно, Россия информацию отрицает.
«Что касается интересов России на Ближнем Востоке, то Москва относительно Сирии декларирует, что хочет уничтожать террористов до того, как они приедут в Россию. Поскольку Россия претендует на статус глобальной державы, начав кампанию в Сирии, ей удалось установить свою сферу влияния на Ближнем Востоке, Москва должна участвовать во всех значимых событиях. Голос страны должен быть слышен», - считает Марианна Беленькая.
Экономические интересы, по словам эксперта, не так велики, как кажется: в этом отношении Россия отстает от тех же Штатов. А вот стратегически нашей стране удалось достаточно закрепиться в районе Средиземного моря, где у Москвы сейчас две точки влияния: Сирия и Ливия, плотно связанные между собой.
Оценили заявления Шенкера и в российском МИДе. Так в интервью РИА Новости источник внешнеполитического ведомства заявил следующее: «Видимо, он вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки (в госдепартаменте) опустился очень низко», - констатировал дипломат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Водку посчитали самым безопасным продуктом в России
- В Москве коронавирус подтвердился ещё у 1855 человек
- В России подтверждены 8,7 тысячи новых случаев COVID-19
- Политолог объяснил, почему нельзя отдавать Курилы японцам
- В Совфеде съязвили насчёт призыва США «убраться с Ближнего Востока»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru