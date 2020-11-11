Apple показала первые MacBook на собственном процессоре

Компания Apple в скором времени выпустит в продажу новую линейку MacBook, которые будут работать на процессорах собственного производства. Презентация новых продуктов транслировалась на официальном сайте компании.

Сначала представители компании показали собственный процессор для Mac под названием M1. Это модифицированный процессор, который используется в остальных продуктах компании. В Apple заявили, что процессор является самым энергоэффективным и быстрым в мире.

Apple презентовала новый iPhone 12

Старт продаж новых ноутбуков запланирован на 17 ноября. MacBook Air в минимальной комплектации на международном рынке будет стоить 999 долларов. Стоимость MacBook Pro c новым процессором составит 1299 долларов. В компании сообщили, что время работы батареи новых устройств составит 18 часов для Air и 20 часов для Pro версии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: pixabay.com/ 3005398
ТЕГИ:ТехнологииApple
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры