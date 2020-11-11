Apple показала первые MacBook на собственном процессоре

Компания Apple в скором времени выпустит в продажу новую линейку MacBook, которые будут работать на процессорах собственного производства. Презентация новых продуктов транслировалась на официальном сайте компании.

Сначала представители компании показали собственный процессор для Mac под названием M1. Это модифицированный процессор, который используется в остальных продуктах компании. В Apple заявили, что процессор является самым энергоэффективным и быстрым в мире.