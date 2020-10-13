Американская компания Apple презентовала новый iPhone 12. Об особенностях новинки рассказали несколько представителей компании. Видео презентации размещено на официальном сайте компании.

Одной из основных особенностей iPhone 12 является поддержка беспроводных сетей 5G. Смартфон имеет OLED-дисплей размером 6,1 дюймов (15,9 см) и сверхпрочное стекло Ceramic Shield.

Дизайн корпуса c заостренными краями напоминает прошлые модели – iPhone 4 и 5. Помимо стандартных цветов – черного и белого – новый смартфон доступен в красном, зеленом и синем вариантах.

Разработчики Apple также улучшили возможности батареи и камеры. В частности, в новом смартфоне появился магнит для беспроводной зарядки и был улучшен ночной режим съемки.



