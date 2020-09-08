Apple назвала дату презентации новых продуктов

Американская корпорация Apple назвала дату осенней презентации, где обычно компания презентует ряд новых продуктов.

Дата 15 сентября указана на официальном сайте компании. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на различные источники, на этой презентации ожидается первый показ новых iPhone 12.

Также ожидается показ новых часов Apple Watch, обновленных iPad и последней операционной системы iOS 14.

В конце августа сообщалось, что цена на смартфон iPhone 11 снизилась до 50 тысяч рублей. Отмечается, что в начале продаж гаджет стоил 60 тысяч рублей, но теперь в неофициальных магазинах его можно приобрести на 10 тысяч дешевле.



