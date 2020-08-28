Последний iPhone сильно подешевел

Цены на смартфон iPhone 11 достигли 50 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог. Отмечается, что в начале продаж гаджет стоил 60 тысяч рублей, но теперь в неофициальных магазинах его можно приобрести на 10 тысяч дешевле.

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Гаджет работает на чипе A13 Bionic, оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, имеет четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. В отличие от более дорогих Pro-версий у аппарата LCD-экран и нет телеобъектива.

Компания Apple официально объявила, что новые модели iPhone в этом году будут выпущены на несколько недель позже обычного. Предполагается, что новые модели поступят в продажу в октябре.

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ФОТО: Скриншот видео презентации Apple
ТЕГИ:Iphone
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