Последний iPhone сильно подешевел

Гаджет работает на чипе A13 Bionic, оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, имеет четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. В отличие от более дорогих Pro-версий у аппарата LCD-экран и нет телеобъектива.

Компания Apple официально объявила, что новые модели iPhone в этом году будут выпущены на несколько недель позже обычного. Предполагается, что новые модели поступят в продажу в октябре.

