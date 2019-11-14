AP: Расследование по MH17 показывает тесные связи между РФ и украинскими мятежниками
Международные следователи, ведущие уголовное дело по крушению рейса авиакомпании Malaysia Airlines над восточной Украиной, говорят, что у них есть доказательства о более тесной связи между Россией и повстанцами в регионе, чем предполагалось ранее. Об этом пишет The Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Как пишет агентство, международная следственная группа располагает информацией, свидетельствующей о том, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в ДНР, а контакты между Россией и повстанцами активизировались в первой половине июля 2014 года.
"Между руководством ДНР и чиновниками Российской Федерации был практически ежедневный телефонный контакт. Они говорили с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь в основном осуществлялась по защищенным телефонам, предоставленным российской службой безопасности», - приводит агентство слова из документа группы.
Следователи также заявили, что ищут свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех, кто контролировал руководство ДНР в Донецке и командовал развертыванием ракетной системы« «Бук». «Признаки тесных связей между лидерами ДНР и российскими правительственными чиновниками вызывают вопросы об их возможном участии в развертывании», - цитирует агентство следователей.
Напомним, что малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
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