AP: Расследование по MH17 показывает тесные связи между РФ и украинскими мятежниками

"Между руководством ДНР и чиновниками Российской Федерации был практически ежедневный телефонный контакт. Они говорили с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь в основном осуществлялась по защищенным телефонам, предоставленным российской службой безопасности», - приводит агентство слова из документа группы.

Следователи также заявили, что ищут свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех, кто контролировал руководство ДНР в Донецке и командовал развертыванием ракетной системы« «Бук». «Признаки тесных связей между лидерами ДНР и российскими правительственными чиновниками вызывают вопросы об их возможном участии в развертывании», - цитирует агентство следователей.

Напомним, что малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».

