AP: Нидерланды не раз предупреждали РФ о возможном побеге Цемаха

2 декабря 201922:58

В Нидерландах заявили, что неоднократно предупреждали Россию, что один из главных подозреваемых в расследовании авиакатастрофы МН17 Владимир Цемах может сбежать. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

По информации агентства, прокуроры Нидерландов заявили, что они несколько раз связывались с Москвой, чтобы предупредить власти, что Цемах может попытаться бежать.

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В заявлении голландской прокуратуры отмечается, что прокуроры просили Россию арестовать Цемаха после обмена, чтобы он мог быть экстрадирован. «Несмотря на эти усилия, Россия теперь говорит, что местонахождение Цемаха больше не известно, а сообщения средств массовой информации предполагают, что он вернулся в восточную Украину», - заявили агентству в прокуратуре.

Напомним, Нидерланды обвиняют Россию в намеренном отказе от экстрадиции Цемаха.

Трое россиян и украинец подозреваются в их предполагаемой роли в сбивании рейса MH17. Никто из них не был экстрадирован. Судебное разбирательство планируется начать 9 марта в Амстердаме.


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ФОТО: flickr/Bert Kaufmann
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