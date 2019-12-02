AP: Нидерланды не раз предупреждали РФ о возможном побеге Цемаха
В Нидерландах заявили, что неоднократно предупреждали Россию, что один из главных подозреваемых в расследовании авиакатастрофы МН17 Владимир Цемах может сбежать. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
По информации агентства, прокуроры Нидерландов заявили, что они несколько раз связывались с Москвой, чтобы предупредить власти, что Цемах может попытаться бежать.
В заявлении голландской прокуратуры отмечается, что прокуроры просили Россию арестовать Цемаха после обмена, чтобы он мог быть экстрадирован. «Несмотря на эти усилия, Россия теперь говорит, что местонахождение Цемаха больше не известно, а сообщения средств массовой информации предполагают, что он вернулся в восточную Украину», - заявили агентству в прокуратуре.
Напомним, Нидерланды обвиняют Россию в намеренном отказе от экстрадиции Цемаха.
Трое россиян и украинец подозреваются в их предполагаемой роли в сбивании рейса MH17. Никто из них не был экстрадирован. Судебное разбирательство планируется начать 9 марта в Амстердаме.
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