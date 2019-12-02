AP: Нидерланды не раз предупреждали РФ о возможном побеге Цемаха

В Нидерландах заявили, что неоднократно предупреждали Россию, что один из главных подозреваемых в расследовании авиакатастрофы МН17 Владимир Цемах может сбежать. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

По информации агентства, прокуроры Нидерландов заявили, что они несколько раз связывались с Москвой, чтобы предупредить власти, что Цемах может попытаться бежать.