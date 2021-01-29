Антонов призвал США прекратить «беспочвенные инсинуации» о применении РФ химоружия для убийств
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Белого дома в адрес России в применении химического оружия для убийств являются беспочвенными инсинуациями.
По его словам, Москве не впервые слышит «огульные обвинения» в свой адрес.
«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными»,— цитирует посольство Антонова на своей странице в Facebook.
Дипломат напомнил также, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, это подтверждено Организацией по запрещению химоружия.
Антонов призвал США также выполнить свои обязательства по уничтожению запасов химоружия и «прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны».
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американская разведка изучит ряд вопросов, касающихся России, в том числе о применении химоружия против оппозиционного политика Алексея Навального.
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