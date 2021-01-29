Антонов призвал США прекратить «беспочвенные инсинуации» о применении РФ химоружия для убийств

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Белого дома в адрес России в применении химического оружия для убийств являются беспочвенными инсинуациями.

По его словам, Москве не впервые слышит «огульные обвинения» в свой адрес.

«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными»,— цитирует посольство Антонова на своей странице в Facebook.

Дипломат напомнил также, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, это подтверждено Организацией по запрещению химоружия.