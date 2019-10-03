Антироссийский фейк. Захарова оценила сообщения о «спецназе РФ» в Норвегии
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в жёсткой форме опровергла утверждения о якобы высадке отряда российского спецназа в Норвегии – на территории острова Шпицберген и континентальной части королевства.
Как подчеркнула Захарова в ходе регулярной встречи с журналистами, Москва шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами подобного рода, передает RT. Представительница Смоленской площади назвала «апофеозом беспринципности» антироссийские вбросы в норвежской прессе, в которых утверждалось о тайной высадке российского спецназа и шпионской деятельности специальных служб России этой скандинавской стране.
Мария Захарова также подчеркнула, что в Норвегии в последнее время целенаправленно культивируется образ врага в лице Российской Федерации.
Как отмечает Ura.ru, доказательством присутствия российского спецназа в Норвегии в некоторых СМИ ранее посчитали несколько фотографий, которые появились в социальных сетях.
Речь идёт о снимках, которые сделали в Арктике бойцы чеченского спецназа, называющие себя «Летучий отряд Кадырова». МИД РФ оперативно опроверг эти утверждения.
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