Антирекорд смертности от коронавируса побит на Украине
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшается, сообщает РИА Новости.
По его словам, впервые с начала пандемии на Украине за сутки скончались 333 человека с COVID-19 - это новый антирекорд.
Степанов добавил, что за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 11 476 новых случаев коронавируса, госпитализированы 2 519 человек, выздоровели 8 044 пациента.
Ранее в Киеве прошла акция протеста против карантинных ограничений и вакцинации от COVID-19, сообщает RT. В частности, участники марша выступили «за жизнь без масок, против лжепандемии и медицинской диктатуры».
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