Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, передает РИА Новости.

Всего вакцину теперь зарегистрировали в 57 странах.

Неделю назад эту вакцину зарегистрировали на Сейшельских островах и в Камеруне.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры