Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
26 марта 202113:48
Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, передает РИА Новости.
Всего вакцину теперь зарегистрировали в 57 странах.
Неделю назад эту вакцину зарегистрировали на Сейшельских островах и в Камеруне.
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26 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru