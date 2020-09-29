Турция обвинила Армению в использовании иностранных наемников в Карабахе

Кроме того, Турция отвергла обвинения в сотрудничестве с сирийскими наёмниками. «Мы не отправляли наёмников из Сирии в Нагорный Карабах», - подчеркнул пресс-секретарь правящей партии в Турции.

Ранее в минобороны Армении заявили, что армянский самолёт Су-25 в воздушном пространстве страны был сбит турецким F-16. Министерство обороны Азербайджана и администрация президента Турции опровергают эти обвинения.

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджан заявил о том, что вооружённые силы Армении начали обстрел населённых пунктов, расположенных на линии соприкосновения республик. Армения объявила о воздушных и ракетных атаках на Карабах и начале наступления азербайджанских войск. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что обстрелу подверглись мирные населённые пункты и объявила о мобилизации населения и введении военного положения.

