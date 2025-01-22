Английский суд заблокировал иски российских телеканалов к Google в других странах

Высокий суд Англии и Уэльса запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — продолжать судебные разбирательства с Google по вопросам блокировки их YouTube-каналов, сообщает РБК со ссылкой на документ от 22 января.

Запрет касается всех юрисдикций, кроме США и Великобритании. Судебное решение стало результатом исков, поданных ирландским и американским подразделениями Google в августе 2024 года, с целью ограничить претензии российских медиа за пределами этих двух стран.