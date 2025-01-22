Английский суд заблокировал иски российских телеканалов к Google в других странах
Высокий суд Англии и Уэльса запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — продолжать судебные разбирательства с Google по вопросам блокировки их YouTube-каналов, сообщает РБК со ссылкой на документ от 22 января.
Запрет касается всех юрисдикций, кроме США и Великобритании. Судебное решение стало результатом исков, поданных ирландским и американским подразделениями Google в августе 2024 года, с целью ограничить претензии российских медиа за пределами этих двух стран.
Согласно материалам суда, Google заявила, что претензии телеканалов возникли из-за санкционной политики и политических причин. В своем иске Google утверждала, что каналы не могли бы добиться положительного результата в российском суде, и что попытка обращения в английские или американские суды в 2024 году была бы бессмысленной.
Решение суда также связано с тем, что в соглашении YouTube прописано, что все споры с компанией регулируются английским законодательством, и любые разбирательства должны рассматриваться в судах Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru