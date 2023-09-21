Английский шоумен Стивен Фрай получил травмы ног и ребер после падения со сцены

Английский актер и писатель Стивен Фрай упал со сцены во время конференции по искусственному интеллекту, в результате чего с травмами ребер и ног был доставлен в лондонскую больницу. Об этом пишет The Times.

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Очевидцы рассказали, что на площадке было слишком тесно, и после падения 66-летнего Фрая увезли на инвалидной коляске.

Он упал сразу после того, как рассказал, что его голос был клонирован с помощью нейросетей и прозвучал в документальном фильме без разрешения.

Его голосом, по собственному признанию актера, прочли семь томов «Гарри Поттера». После падения пострадавший находится в больнице.

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ФОТО: РИА Новости
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