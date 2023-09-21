Английский шоумен Стивен Фрай получил травмы ног и ребер после падения со сцены
Английский актер и писатель Стивен Фрай упал со сцены во время конференции по искусственному интеллекту, в результате чего с травмами ребер и ног был доставлен в лондонскую больницу. Об этом пишет The Times.
Очевидцы рассказали, что на площадке было слишком тесно, и после падения 66-летнего Фрая увезли на инвалидной коляске.
Он упал сразу после того, как рассказал, что его голос был клонирован с помощью нейросетей и прозвучал в документальном фильме без разрешения.
Его голосом, по собственному признанию актера, прочли семь томов «Гарри Поттера». После падения пострадавший находится в больнице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: РФ готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие
- Фадеев: Каналы в мессенджерах не вытеснят СМИ
- Патрушев: На Украине продавали детей за рубеж с 2014 года
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал контрнаступление ВСУ бессмысленным
- Английский шоумен Стивен Фрай получил травмы ног и ребер после падения со сцены
- Алиев принес извинения Путину по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе
- Минспорт отказался платить ежегодный взнос в WADA на прежних условиях
- Депутат Гурулев предложил мобилизовать безработных
- Пашинян не произнес слово «Карабах» в речи по случаю дня независимости Армении
- Mash: Телефонные террористы угрожали сбить самолет Москва-Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru