Невролог допустил, что Игорь Николаев вернется на сцену через месяц

Певец и композитор Игорь Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц. Такое мнение высказал врач-невролог Александр Евдокимов.

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Николаев перенес операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. Врач отметил, что после таких вмешательств пациенты быстро возвращаются к привычной жизни.

Специалист допустил, что артист полностью восстановится и вернется на сцену спустя месяц. Евдокимов полагает, что аортокоронарное шунтирование позволит улучшить качество жизни.

«Шунтирование позволяет восстановить кровоток — это дает сердцу пациента вторую жизнь», - сказал невролог в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Николаева госпитализировали 15 сентября из-за проблем с сердцем. Спустя пять дней стало известно о переводе артиста в стационар, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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