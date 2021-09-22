Ангелу Меркель освистали на предвыборном митинге в Германии
Ангелу Меркель освистали на предвыборном митинге в Германии. Это случилось, когда канцлер сказала с трибуны, что её курс продолжит Армин Лашет. Собравшиеся начали свистеть и выкрикивать «нет диктатуре!» Меркель, невзирая на недружелюбную атмосферу, спокойно завершила выступление, передает РЕН ТВ.
26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. По итогам голосования сформируют новое правительство и будет выдвинут новый канцлер. 67-летняя Ангела Меркель уходит на пенсию.
В честь предстоящего ухода канцлера со своего поста в Германии начали продавать коллекционных плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель.
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