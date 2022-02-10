Анджелина Джоли призвала принять в США закон о домашнем насилии
Звезда Голливуда, Анджелина Джоли с трибуны американского Сената в четверг призвала парламентариев принять в США закон о домашнем насилии. Она пыталась донести о боли и бессилии, которую испытывают жертвы домашних тиранов, сообщает Variety.
«Когда Конгресс молчит, десятилетия тратя на обновление законодательства о насилии над женщинами, растет ощущение бесполезности», - подчеркнула актриса.
По её словам, принять этот закон — одна из важнейших задач для сенаторов США в этом году.
Как отмечается, в Капитолии Джоли сопровождала её приёмная дочь Захра.
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