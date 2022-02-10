Анджелина Джоли призвала принять в США закон о домашнем насилии

Звезда Голливуда, Анджелина Джоли с трибуны американского Сената в четверг призвала парламентариев принять в США закон о домашнем насилии. Она пыталась донести о боли и бессилии, которую испытывают жертвы домашних тиранов, сообщает Variety.

«Когда Конгресс молчит, десятилетия тратя на обновление законодательства о насилии над женщинами, растет ощущение бесполезности», - подчеркнула актриса.