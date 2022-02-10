Анджелина Джоли призвала принять в США закон о домашнем насилии

Звезда Голливуда, Анджелина Джоли с трибуны американского Сената в четверг призвала парламентариев принять в США закон о домашнем насилии. Она пыталась донести о боли и бессилии, которую испытывают жертвы домашних тиранов, сообщает Variety.

«Когда Конгресс молчит, десятилетия тратя на обновление законодательства о насилии над женщинами, растет ощущение бесполезности», - подчеркнула актриса.

Брэд Питт «убит горем» из-за обвинений в домашнем насилии

По её словам, принять этот закон — одна из важнейших задач для сенаторов США в этом году.

Как отмечается, в Капитолии Джоли сопровождала её приёмная дочь Захра.

Ранее бывшая супруга Бреда Питта попала в психиатрическую больницу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Домашнее НасилиеСенат СШАСШААктрисаАнжелина Джоли
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры