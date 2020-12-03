«Аналог объявлению войны»: Японцы возмущены С-300 РФ на Курилах
Жители Японии возмущены слабой реакцией властей на размещение Россией зенитных ракетных комплексов С-300 на Южных Курилах. Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что системы ПВО заступили на боевое дежурство.
В ответ на это правительство Японии выразило протест, заявив, что такой шаг противоречит позиции Токио по Курилам. В соцсетях уже появилось мнение, что размещение российских ракет вблизи от Хоккайдо равносильно объявлению Японии войны.
Критики призывают власти к жёсткому ответу, например, ввести санкции в отношении Москвы. Некоторые советуют разместить на Хоккайдо военную базу США в пику России, отмечает NEWS.RU.
При этом многие соглашаются, что подобного рода протесты не смогут поколебать позицию Москвы по Южным Курилам.
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