«Аналог объявлению войны»: Японцы возмущены С-300 РФ на Курилах

Жители Японии возмущены слабой реакцией властей на размещение Россией зенитных ракетных комплексов С-300 на Южных Курилах. Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что системы ПВО заступили на боевое дежурство.

В ответ на это правительство Японии выразило протест, заявив, что такой шаг противоречит позиции Токио по Курилам. В соцсетях уже появилось мнение, что размещение российских ракет вблизи от Хоккайдо равносильно объявлению Японии войны.

Критики призывают власти к жёсткому ответу, например, ввести санкции в отношении Москвы. Некоторые советуют разместить на Хоккайдо военную базу США в пику России, отмечает NEWS.RU.

При этом многие соглашаются, что подобного рода протесты не смогут поколебать позицию Москвы по Южным Курилам.

