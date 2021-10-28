Аналитик объяснил планы «Газпрома» повысить объём газа в европейских хранилищах

Как сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, это позволяет в дальнейшем равномерно прокачивать газ до европейского рынка по всем маршрутам. «Потому что когда начнутся морозы, европейцы, соответственно, увеличат спрос... Чтобы весь спрос не удовлетворять ежесуточными прокачками из России в Европу, то просто заполняется подземное хранилище газа в самой Европе и часть спроса удовлетворяется за счёт того, что достают газ из подземных хранилищ в Европе и отдают европейцам», — отметил эксперт.

Также поручение российского лидера должно «успокоить европейские газовые рынки, чтобы там не было паники, чтобы панически не росла цена».

Путин подчеркнул, что только так компания сможет «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства» по существующим контрактам. Кроме того, увеличение объемов, по словам российского лидера, создаст «благоприятную ситуацию» на топливном рынке в целом. При этом Миллер подтвердил, что компания выполнит поручение в срок.

