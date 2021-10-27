Путин поручил «Газпрому» увеличить объем газа в европейских хранилищах

Президент Владимир Путин поручил главе компании «Газпром» Алексею Миллеру увеличить объем газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) после 8 ноября. Об этом он заявил ранее в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

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«После того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, прошу начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии», - передает слова президента ТАСС.

Путин подчеркнул, что только так компания сможет «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства» по существующим контрактам. Кроме того, увеличение объемов, по словам российского лидера, создаст «благоприятную ситуацию» на топливном рынке в целом. При этом Миллер подтвердил, что компания выполнит поручение в срок.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у «Газпрома» нет оснований спешить в подписании нового газового контракта с Украиной, поскольку в 2024 году в этой стране может смениться власть.

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ФОТО: Kremlin.ru
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