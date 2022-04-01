Аналитик: главный козырь США – доллар
Главным козырем американских властей в сражении за передел мира является финансовая система США, во главе которой стоит доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Кочеткова.
По его словам, именно американская валюта является главным средством международной торговли. Всего на доллар приходится около 80% всех международных сделок. В результате Вашингтон выступает в роли посредника и извлекает прибыль от обслуживания мировой торговли.
Как отмечает эксперт, последние действия США говорят о том, что доллар может потерять статус резервной валюты.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции.
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