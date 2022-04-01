Аналитик: главный козырь США – доллар

Главным козырем американских властей в сражении за передел мира является финансовая система США, во главе которой стоит доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Кочеткова.

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По его словам, именно американская валюта является главным средством международной торговли. Всего на доллар приходится около 80% всех международных сделок. В результате Вашингтон выступает в роли посредника и извлекает прибыль от обслуживания мировой торговли.

Как отмечает эксперт, последние действия США говорят о том, что доллар может потерять статус резервной валюты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СШАДоллар
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