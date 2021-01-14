Amnesty International заявила о намеренном обстреле мирных жителей военными Армении и Азербайджана


Армянские и азербайджанские военные в ходе последней войны в Карабахе намеренно обстреливали мирное население. К такому выводы пришла международная провозащитная организация Amnesty Internstional.


Эксперты отметили, что случаи обстрела гражданских объектов не были единичными и являлись элементом запугивания стороны противника. По официальным данным, в Армении из-за обстрела противника погибли 52 гражданских лиц, в Азербайджане - 94.


В Amnesty отметили, что обе стороны вооруженного конфликта поступили безответственно, используя при обстреле неточное оружие, что привело к гибели мирных граждан.



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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
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