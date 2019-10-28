Американцы выпустили на орбиту Земли таинственные спутники

«В ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории ВВС США, а также была обеспечена доставка малых спутников», - цитируют РИА Новости директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена.

При этом отмечается, что в каталоге искусственных космических объектов подобные спутники не значаться. Нет информации о них и на сайте управления ООН UNOOSA. Тем не менее, правила предписывают государствам в обязательном порядке предоставлять такую информацию.

Начиная с 2010 года космоплан X-37B совершил уже пять полетов.

