Американцы выпустили на орбиту Земли таинственные спутники
Американский космоплан X-37B приземлился на мысе Канаверал после длительного пребывания на орбите Земли, где он выполнял секретную миссию, передает РЕН ТВ. За 780 суток, проведенных в космосе, космический аппарат разместил на орбите несколько спутников, а также провел ряд экспериментов.
«В ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории ВВС США, а также была обеспечена доставка малых спутников», - цитируют РИА Новости директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена.
При этом отмечается, что в каталоге искусственных космических объектов подобные спутники не значаться. Нет информации о них и на сайте управления ООН UNOOSA. Тем не менее, правила предписывают государствам в обязательном порядке предоставлять такую информацию.
Начиная с 2010 года космоплан X-37B совершил уже пять полетов.
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