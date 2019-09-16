Американцы усомнились в эффективности новых санкций против России

Очередные санкции в отношении России, которые пытаются принять в Конгрессе США, могут навредить отношениям Вашингтона с партнерами и союзниками, пишет CNN.

«В последнем проявлении углубляющихся трещин в ранее объединенной экономической кампании Запада против России министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что “настало время” для примирения в отношениях ЕС и Москвы. Эта французская увертюра случилась в то время, когда американские законодатели вернулись на работу, и по крайней мере два законопроекта о санкциях против России пробираются через Конгресс.