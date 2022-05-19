Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома из-за слов о Путине
Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос об инфляции в США, сообщает телеканал Fox News.
Журналисты спросили ее о недавнем заявлении главы государства Джо Байдена, который выступил с инициативой о поднятии налогов для богатейших корпораций в целях борьбы с инфляцией. Жан-Пьер не смогла ответить, как предложение президента уменьшит стоимость бензина и продуктов питания.
Она ограничилась общими словами о необходимости поддержания справедливых налогов.
Кроме того, бурную реакцию американцев вызвало высказывание представителя Белого дома о причинах инфляции в стране, а именно — «повышениях цен Путина».
Как считают пользователи интернета, Жан-Пьер не удается «также хорошо врать», как это делала ее предшественница Джен Псаки.
Назначение пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер является пиар-ходом президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.
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