Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома из-за слов о Путине

Журналисты спросили ее о недавнем заявлении главы государства Джо Байдена, который выступил с инициативой о поднятии налогов для богатейших корпораций в целях борьбы с инфляцией. Жан-Пьер не смогла ответить, как предложение президента уменьшит стоимость бензина и продуктов питания.

Она ограничилась общими словами о необходимости поддержания справедливых налогов.

Кроме того, бурную реакцию американцев вызвало высказывание представителя Белого дома о причинах инфляции в стране, а именно — «повышениях цен Путина».

Как считают пользователи интернета, Жан-Пьер не удается «также хорошо врать», как это делала ее предшественница Джен Псаки.

Назначение пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер является пиар-ходом президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.

