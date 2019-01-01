Американцев научили различать русские танки

Американское издание The National Interest рассказало своим читателям об «элементарном» способе различать российские танки.

«Пока большинство западных стран сократили свои запасы до нескольких или в основном одного типа основного боевого танка в своих активных запасах, несметное количество танковых платформ и различных версий, используемых российскими вооруженными силами, может быть ошеломляющим. Вот краткое руководство по идентификации российских основных боевых танков: когда вы сталкиваетесь с изображением (или с реальной вещью), следуйте инструкциям, чтобы правильно его идентифицировать», — цитирует публикацию NI спецкор НСН.

По словам автора статьи Петри Макела, в настоящее время Вооруженные силы РФ оперируют следующими платформами или же семействами танков: T-55, T-62, T-64, T-72, T-80, T-90, T-14.

«Есть две особенности, которые можно использовать для различения семейств российских танков: расположение колесных дисков и выпускных отверстий», — цитирует спецкор НСН статью в американском издании.

