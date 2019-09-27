Американцам напомнили о миллиардах жертв ядерной войны

Ядерная война между Россией и США унесла бы миллиарды жизней, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на рассекреченный документ Стратегического командования ВВС США от 1956 года, в котором указано более 1200 городов в СССР и поблизости в качестве целей для американских ракет.

В списке также расставлены приоритеты. Так, например, Москва и Ленинград названы первым и вторым приоритетом соответственно. При этом National Interest отмечает, что в списке содержатся не только города стратегического значения, но и с мирным населением.

«В плане Стратегического командования ВВС США расписано "систематическое уничтожение" городских и промышленных объектов советского блока, которое конкретно и явно было нацелено на "население" во всех городах, включая Пекин, Москву, Ленинград, Восточный Берлин и Варшаву. Преднамеренное нацеливание на гражданское население как таковое прямо противоречило международным нормам того времени, которые запрещали нападения на людей (в отличие от военных объектов с гражданскими лицами поблизости)», — цитирует спецкор НСН комментарий исследователей Архива национальной безопасности в статье The National Interest.