Американцам напомнили о миллиардах жертв ядерной войны
Издание The National Interest пишет о рассекреченной стратегии США во времена холодной войны. Подробнее в материале НСН.
Ядерная война между Россией и США унесла бы миллиарды жизней, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на рассекреченный документ Стратегического командования ВВС США от 1956 года, в котором указано более 1200 городов в СССР и поблизости в качестве целей для американских ракет.
В списке также расставлены приоритеты. Так, например, Москва и Ленинград названы первым и вторым приоритетом соответственно. При этом National Interest отмечает, что в списке содержатся не только города стратегического значения, но и с мирным населением.
«В плане Стратегического командования ВВС США расписано "систематическое уничтожение" городских и промышленных объектов советского блока, которое конкретно и явно было нацелено на "население" во всех городах, включая Пекин, Москву, Ленинград, Восточный Берлин и Варшаву. Преднамеренное нацеливание на гражданское население как таковое прямо противоречило международным нормам того времени, которые запрещали нападения на людей (в отличие от военных объектов с гражданскими лицами поблизости)», — цитирует спецкор НСН комментарий исследователей Архива национальной безопасности в статье The National Interest.
Также сообщается, что в стратегию Вашингтона, согласно рассекреченному плану, входил сброс термоядерных бомб для взрыва на земле, а не в воздухе, так как основной целью стояло уничтожение советских авиабаз и ВВС.
Стоит отметить, что статья The National Interest была впервые опубликована несколько лет назад.
Между тем, в конце марта этого года журнал The National Interest писал о гибели 335 миллионов людей в случае ядерной войны США с Россией или Китаем погибли бы 335 миллионов людей.
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