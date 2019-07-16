Кандидат в президенты США неоправданно назвала себя жертвой «русских ботов»

Кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор-демократ Камала Харрис заявила, что ее избирательный штаб стал целью для атаки «российских ботов». Однако американский телеканал CNN призывает осторожнее относиться к таким заявлениям политиков, отмечает спецкор НСН.

«Заявления Харрис прозвучали в то время как "русские боты" стали для некоторых общим описанием любой дезинформации, распространяемой в Интернете. Демократы могут даже увидеть политическую выгоду в том, чтобы их воспринимали как цели российских троллей - еще один способ противопоставить себя президенту Дональду Трампу, который публично посеял сомнения в правдивости и последствиях российского кибер-вмешательства, несмотря на предупреждения разведсообщества», - цитирует спецкор НСН публикацию CNN.

Отмечается, что факт атаки предвыборного штаба Харрис «российскими троллями» пока не подтвердили в Twitter или Facebook, а также в ведомствах американской разведки.

