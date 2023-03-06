Американский ветеран заявил, что США проиграли бы «большую войну» против России
США проиграли бы в «большой войне» против России из-за экономической зависимости Вашингтона от стран БРИКС — Китая и Индии. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
«Посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия... нас опустошат только экономикой, если вступим в войну», — написал ветеран в Twitter.
Дрейвен также отметил, что армия США стала «слабой», и население Соединенных Штатов живет в ложном чувстве безопасности, пишет Ura.ru. По словам ветерана, если бы противник знал, в каком состоянии находится страна «за пределами иллюзии силы, единства и гордости», США были бы уничтожены «за несколько месяцев», отмечает телеканал «360».
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