Американский ветеран предположил, что армия США потерпит поражение при столкновении с Россией
Войска США потерпели бы сокрушительное поражение при столкновении с российской армией, считает американский ветеран Ноктис Дрейвен. Об этом он написал в Twitter.
«Наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая», — отметил Дрейвен.
Ветеран указал, что служил и видел армию США, «когда она была сильнее, чем сейчас», отмечает телеканал «360».
По мнению Дрейвена, американские войска ослабли из-за прогрессивной либеральной политики в военных структурах: женщин беспрепятственно принимают даже в подразделения специального назначения, много времени уделяется внедрению идеологии ЛГБТ. Также на армию повлияло падение уровня образования в США.
Кроме того, ветеран отметил, что американская экономика находится в упадке. Из-за этого КНР и РФ могли бы победить США «до попадания на поле боя».
Ранее Дрейвен заявил, что Запад не может победить Россию в открытом противостоянии, поэтому планирует тайные операции против РФ, пишет РИА ФАН.
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