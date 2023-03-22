Американский ветеран предположил, что армия США потерпит поражение при столкновении с Россией

«Наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая», — отметил Дрейвен.

Ветеран указал, что служил и видел армию США, «когда она была сильнее, чем сейчас», отмечает телеканал «360».

По мнению Дрейвена, американские войска ослабли из-за прогрессивной либеральной политики в военных структурах: женщин беспрепятственно принимают даже в подразделения специального назначения, много времени уделяется внедрению идеологии ЛГБТ. Также на армию повлияло падение уровня образования в США.

Кроме того, ветеран отметил, что американская экономика находится в упадке. Из-за этого КНР и РФ могли бы победить США «до попадания на поле боя».

Ранее Дрейвен заявил, что Запад не может победить Россию в открытом противостоянии, поэтому планирует тайные операции против РФ, пишет РИА ФАН.

