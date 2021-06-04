Американские спецслужбы не смогли убедить администрацию Байдена в отсутствии инопланетян
Спецслужбы США не обнаружили свидетельств того, что аномальные атмосферные явления, наблюдаемые в последние годы пилотами ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента.
В докладе речь идет о 120 инцидентах, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет. Наблюдаемые феномены не имели отношения к американским технологиям. Как отмечает газета, это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства США.
Ожидается, что рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе 25 июня.
Неопознанные летающие объекты, о которых ранее рассказали власти США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, сообщил ранее американский астрофизик Адам Фрэнк.
По его словам, свидетельства об НЛО необходимо изучать «полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки».
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