Американские спецслужбы не смогли убедить администрацию Байдена в отсутствии инопланетян

Спецслужбы США не обнаружили свидетельств того, что аномальные атмосферные явления, наблюдаемые в последние годы пилотами ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента.

В Великобритании может появиться отряд охотников за НЛО

В докладе речь идет о 120 инцидентах, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет. Наблюдаемые феномены не имели отношения к американским технологиям. Как отмечает газета, это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства США.

Ожидается, что рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе 25 июня.

Неопознанные летающие объекты, о которых ранее рассказали власти США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, сообщил ранее американский астрофизик Адам Фрэнк.

По его словам, свидетельства об НЛО необходимо изучать «полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки».

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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