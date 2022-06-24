Американский Сенат одобрил законопроект о введении контроля над оружием
Сенат США одобрил законопроект о введении контроля над оружием. Об этом сообщает телеканал CNN.
Документ, предложенный сенаторами-демократами, поддержали 65 законодателей, в том числе 15 республиканцев, против выступили 33 сенатора, пишет Газета.ру.
Теперь законопроекту предстоит получить одобрение в Палате представителей, затем документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.
Проект закона о контроле за оружием в США был подготовлен на фоне участившихся случаев стрельбы в школах и других учреждениях. Документ предусматривает ужесточение контроля за реализацией огнестрельного оружия американцам младше 21 года, возможность временно изымать его у лиц, представляющих угрозу для себя и окружающих, и запрещать на пять лет приобретение оружия привлеченным к ответственности за бытовое насилие, пишет RT.
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