Американский публицист: США продолжат вредить России

По его словам, еще в 2014 году, когда Соединенные Штаты и НАТО начали вооружать Киев, а также проводить совместные учения и пытаться интегрировать Украину в Североатлантический альянс, начались провокации.

А после того, как Джо Байден стал главой США, процесс ускорился. Хомский отметил, что с момента начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса, Европа оказалась загнана глубоко в карман США.

Напомним, американские власти готовы поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

