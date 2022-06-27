Американский публицист: США продолжат вредить России

Вашингтон настроен продолжать вредить России, сообщил американскому изданию The Nation философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский.

СМИ: обсуждается возможность установления предельных цен на российскую нефть

По его словам, еще в 2014 году, когда Соединенные Штаты и НАТО начали вооружать Киев, а также проводить совместные учения и пытаться интегрировать Украину в Североатлантический альянс, начались провокации.

А после того, как Джо Байден стал главой США, процесс ускорился. Хомский отметил, что с момента начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса, Европа оказалась загнана глубоко в карман США.

Напомним, американские власти готовы поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

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ФОТО: Pixabay
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