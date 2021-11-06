Американский профессор допустил возможность новой гражданской войны в США

Культурная война, которая наблюдается в США, может перерасти в гражданскую, считает профессор философии из Университета Де Поля в Чикаго (штат Иллинойс) Джейсон Хилл. Об этом профессор заявил в беседе с «Лентой.ру».

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Хилл — темнокожий выходец с Ямайки — высказал мнение, что сегодня проблемы расизма в США решены. Однако в последние годы в стране развернулась борьба с «превосходством белых» и так называемыми белыми привилегиями, которую ведут неомарксисты и сторонники движения Black Lives Matter (BLM).

По словам профессора, BLM стремится стереть белых с лица земли.

«По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом», — пояснил Хилл.

Эксперт подчеркнул, что в Соединенных Штатах сложилась опасная ситуация: уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения. В частности, права белых людей ущемляются в карьере и при получении социальных льгот. По мнению Хилла, следует отказаться от подобных практик и оправдывающих их идей ради выживания западной цивилизации и свободного общества.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:РасизмСША
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