Американский постпред при ООН: Австралия не пытается обрести ядерное оружие
Австралия намерена соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не собирается заполучить ядерное оружие в рамках альянса AUKUS. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Инициатива AUKUS состоит в том, чтобы предоставить Австралии атомные подводные лодки с обычными вооружениями», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам постпреда, ДНЯО не запрещает государствам иметь военные корабли с ядерными силовыми установками.
В сентябре прошлого года Австралия, Великобритания и США создали новое партнерство в сфере безопасности AUKUS. Австралия намерена построить по меньшей мере восемь атомных подводных лодок, используя американские технологии.
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