Американский политик Саре: Жители США хотят хороших отношений с Россией

Американское правительство скрывает, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом заявила независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре на пресс-конференции площадки «Общественная служба новостей».

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«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке», — подчеркнула Саре.

По словам политика, это доказывают прошедшие на Таване в конце ноября выборы в местные органы власти. В ходе голосования правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая против сближения с Пекином, проиграла.

«Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем», — указала Саре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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