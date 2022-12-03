«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке», — подчеркнула Саре.

По словам политика, это доказывают прошедшие на Таване в конце ноября выборы в местные органы власти. В ходе голосования правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая против сближения с Пекином, проиграла.

«Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем», — указала Саре.

