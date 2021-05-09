Американский крейсер задержал судно с оружием производства РФ и КНР

Его перевозило судно без опознавательных знаков. На судне был тайник, в котором обнаружены управляемые ракеты российского производства, китайское стрелковое оружие, гранатометы и оптические прицелы.

Ведется расследование с целью определения отправителя и получателя груза.

Операция по изъятию оружия продолжалась два дня, 6 и 7 мая, по ее завершении экипаж судна был допрошен и отпущен, сообщает РИА Новости.

