Американский крейсер задержал судно с оружием производства РФ и КНР
Ракетный крейсер ВМФ США Monterey захватил в Аравийском море партию оружия, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Его перевозило судно без опознавательных знаков. На судне был тайник, в котором обнаружены управляемые ракеты российского производства, китайское стрелковое оружие, гранатометы и оптические прицелы.
Ведется расследование с целью определения отправителя и получателя груза.
Операция по изъятию оружия продолжалась два дня, 6 и 7 мая, по ее завершении экипаж судна был допрошен и отпущен, сообщает РИА Новости.
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