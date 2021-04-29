СМИ: Американцы массово скупают оружие после слов Байдена

Заявления президента США Джо Байдена перед Конгрессом породили в этой стране слухи об ограничении продажи оружия и последовавший за ними ажиотаж, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне Байден пообещал конгрессменам сделать все, чтобы защитить американцев от «эпидемии насилия» с применением огнестрельного оружия.

В четверг в оружейных магазинах США возник дикий ажиотаж и люди скупают все, что стреляет, передает корреспондент телеканала.

Подытоживая первые 100 дней на президентском посту, Байден 28 апреля выступил с обращением к Конгрессу. Касаясь ситуации внутри США, он, в частности, назвал главной угрозой для его страны «терроризм, поддерживающий превосходство белой расы».