СМИ: Американцы массово скупают оружие после слов Байдена
Заявления президента США Джо Байдена перед Конгрессом породили в этой стране слухи об ограничении продажи оружия и последовавший за ними ажиотаж, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Накануне Байден пообещал конгрессменам сделать все, чтобы защитить американцев от «эпидемии насилия» с применением огнестрельного оружия.
В четверг в оружейных магазинах США возник дикий ажиотаж и люди скупают все, что стреляет, передает корреспондент телеканала.
Подытоживая первые 100 дней на президентском посту, Байден 28 апреля выступил с обращением к Конгрессу. Касаясь ситуации внутри США, он, в частности, назвал главной угрозой для его страны «терроризм, поддерживающий превосходство белой расы».
Байден также сказал, что Вашингтон не стремится к эскалации в отношениях с Россией.
В середине апреля президент США назвал ситуацию с контролем над оружием в его стране «национальным позором». Этому заявлению предшествовал очередной инцидент со стрельбой, в результате которого в Индианаполисе погибли восемь человек.
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