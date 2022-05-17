ВВС США испытали гиперзвуковое оружие
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели 14 мая успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), заявили американские военные.
Пуск был осуществлен с южного побережья штата Калифорния. Отмечается, что скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.
Как заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз, это большое достижение команды разработчиков для военного сектора и военно-воздушных сил США.
Доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН признал отрыв России от других стран в области противоракетного вооружения. Он допускает, что российское оружие уже сейчас может перехватывать гиперзвуковые цели, но этому должен способствовать ряд условий.
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